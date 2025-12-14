Expérience Famile Châtellerault

Expérience Famile

Un parcours ludique et sensoriel à travers les collections du musée. Une médiatrice vous accompagne tout au long du parcours. A bord de l’Express Châtellerault-Paris, en vélo ou en automobile, partez pour un voyage de 1890 aux années 1970. chaque station apporte son lot de découvertes, d’épreuves et de jeux. Chaque memebre d ela famille va devoir se transformer en artistes, mécaniciens, poilus, designers et manuchards. serez-vous suffisamment habiles et soudés pour réussir toutes les étapes et revenir à notre époque? Une médiatrice vous accompagne tout au long du parcours pour délivrer un laisser-passer après chaque épreuve réalisée correctement et répondre aux questions des plus curieux.

Famille, enfant à partir de 6 ans. Durée 2h. Réservation obligatoire. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

