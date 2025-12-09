Expérience Famille Retour vers le passé Châtellerault

Expérience Famille Retour vers le passé

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-11

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-18

Un parcours ludique et sensoriel à travers les collections du musée.

Animation en famille. Un parcours ludique et sensoriel à travers les collections du musée. Une médiatrice vous accompagne tout au long du parcours. A bord de l’Express Châtellerault-Paris, en vélo ou en automobile, partez pour un voyage de 1890 aux années 1970. Chaque station apporte son lot de découvertes, d’épreuves et de jeux. Chaque membre de la famille va devoir se transformer en artistes, mécaniciens, poilus, designers et manuchards. Serez-vous suffisamment habiles et soudés pour réussir toutes les étapes et revenir à notre époque? Une médiatrice vous accompagne tout au long du parcours pour délivrer un laisser-passer après chaque épreuve réalisée correctement et répondre aux questions des plus curieux. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

