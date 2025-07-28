EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE Colombiers

EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE Colombiers lundi 28 juillet 2025.

EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE

Colombiers Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Entrez dans l’univers mystérieux du » Fantôme de Clémence Lagarrigue » !

Vous cherchez une expérience d’immersion palpitante et hors du commun ? Notre escape game, unique en son genre, vous plongera dans le mystère entourant la cave du château de Colombiers.

Entrez dans l’univers mystérieux du » Fantôme de Clémence Lagarrigue » !

Vous cherchez une expérience d’immersion palpitante et hors du commun ? Notre escape game, unique en son genre, vous plongera dans le mystère entourant la cave du château de Colombiers.

Vous en explorerez tous les sombres recoins, où réside le fantôme tourmenté de Madame Clémence Singla Lagarrigue, la première propriétaire de ce lieu historique. Sa présence énigmatique hante l’espace et son esprit, prisonnier, est furieux de voir sa cave tombée en désuétude.

Oserez-vous braver la colère de Madame Lagarrigue ? Si vous avez ce courage, vous serez happés dans une aventure captivante où le passé rencontre le présent, où les frontières entre la réalité et le surnaturel s’estompent.

En pénétrant dans l’édifice, vous serez confrontés à un entretien d’embauche pour le moins inhabituel. Madame Lagarrigue vous prendra pour des ouvriers chargés de remettre en activité sa cave, vous mettant ainsi à l’épreuve de défier sa fureur et son mystère. Seuls les plus téméraires et les plus audacieux se jetteront dans cette expérience immersive fantasmagorique.

Sur réservation , à partir de 11 ans .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

English :

Enter the mysterious world of the « Phantom of Clémence Lagarrigue »!

Looking for a thrilling, out-of-the-ordinary immersion experience? Our unique escape game will plunge you into the mystery surrounding the cellar of the Château de Colombiers.

German :

Betreten Sie die geheimnisvolle Welt des « Phantoms von Clémence Lagarrigue »!

Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden und außergewöhnlichen Immersionserfahrung? Unser einzigartiges Escape Game wird Sie in das Geheimnis eintauchen lassen, das den Keller des Schlosses von Colombiers umgibt.

Italiano :

Entrate nel misterioso mondo del Fantasma di Clémence Lagarrigue!

Siete alla ricerca di un’esperienza coinvolgente e fuori dal comune? Il nostro gioco di fuga, unico nel suo genere, vi farà immergere nel mistero che avvolge la cantina dello Château de Colombiers.

Espanol :

¡Entra en el misterioso mundo del Fantasma de Clémence Lagarrigue!

¿Busca una experiencia de inmersión emocionante y fuera de lo común? Nuestro juego de escape único le sumergirá en el misterio que rodea la bodega del Château de Colombiers.

L’événement EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE Colombiers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT LA DOMITIENNE