Experience gastonomique accords bouchées / Pineaux Monocépage ou Cognacs Domaine du chêne Saint-Palais-de-Phiolin

20 rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin Charente-Maritime

Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

2025-10-17

Venez découvrir lors d’une soirée dans notre distillerie dans une ambiance feutrée les possibilités d’accord de nos Pineaux Monocépage et de nos Cognacs.

20 rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 90 47 21 contact@ledomaineduchene.fr

English :

Come and spend an evening in our distillery, in a cosy atmosphere, to discover the possibilities of pairing our Pineaux Monocépage with our Cognacs.

German :

Entdecken Sie bei einem Abend in unserer Destillerie in gedämpftem Ambiente die Möglichkeiten, unsere Pineaux Monocépage und unsere Cognacs miteinander zu kombinieren.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata nella nostra distilleria in un’atmosfera accogliente per scoprire le possibilità di abbinare i nostri Pineaux Monocépage ai nostri Cognac.

Espanol :

Venga a pasar una velada en nuestra destilería en un ambiente acogedor para descubrir las posibilidades de maridaje de nuestro Pineaux Monocépage con nuestros coñacs.

