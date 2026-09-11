Expérience gourmande unique autour du menu dégustation de l’Ecrin des Granges Hameau de Chatel Culoz-Béon

Informations pratiques

Culoz-Béon

Expérience gourmande unique autour du menu dégustation de l’Ecrin des Granges

Hameau de Chatel 247 rue des Granges Culoz-Béon Ain

Tarif : – – EUR

menu dégustation à 68 € décliné en 6 créations

menu dégustation à 88 € décliné en 7 créations

Accord met/vin : 3 verres à 25 e

4 verres à 32 €

5 verres à 40 €

6 verres à 48 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

À l’occasion de l’événement national Vignobles en Scène, les 17 et 18 octobre 2026, l’Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier vous invite à une escale gourmande au restaurant gastronomique L’Ecrin des Granges à Culoz-Béon.

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Hameau de Chatel 247 rue des Granges Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 70 02 contact@lecrindesgranges.fr

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English : A unique culinary experience centred around the tasting menu at L’Ecrin des Granges

To mark the national ‘Vignobles en Scène’ event on 17 and 18 October 2026, the Bugey Sud Grand Colombier Tourist Office invites you to enjoy a gourmet experience at the fine-dining restaurant L’Ecrin des Granges in Culoz-Béon.

L’événement Expérience gourmande unique autour du menu dégustation de l’Ecrin des Granges Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier