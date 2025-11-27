EXPERIENCE INEDITE AU CŒUR DE LA SAINT-VINCENT DU MESNIL-SUR-OGER Champagne Le Mesnil Le Mesnil-sur-Oger

EXPERIENCE INEDITE AU CŒUR DE LA SAINT-VINCENT DU MESNIL-SUR-OGER

Champagne Le Mesnil 4 Chemin des Jutées Le Mesnil-sur-Oger Marne

Le jeudi 22 janvier 2026 les vignerons du Mesnil-sur-Oger honoreront leur Saint Patron Saint-Vincent.

Plus de 300 personnes seront ainsi réunies pour une grande communion festive.

Le père de la paroisse célébrera la messe en l’église Saint Nicolas du Mesnil-sur-Oger.

Sous le patronage de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne et du Champagne Delamotte, les Chevaliers de l’Arc célèbreront le 32ème Chapitre de la St Vincent dans les pressoirs du Champagne Le Mesnil (Union des Propriétaires Récoltants).

Un déjeuner banquet gastronomique puis un dîner buffet campagnard couronneront les festivités.

Traditions, convivialité et partage sont les maitres mots de ce rendez-vous annuel incontournable.

La Confrérie du Mesnil-sur-Oger et l’Office de Tourisme Epernay en Champagne invitent à partager cette expérience exclusive, pour une immersion au cœur de la Saint-Vincent, aux côtés des hommes et des femmes qui font vibrer La Champagne et le Champagne.

Programme du 22 janvier

• 10h00 Réception des officiels à la Mairie du Mesnil-sur-Oger.

• 10h30 Défilé folklorique de la Mairie à l’Eglise.

• 10H45 Messe solennelle en l’église Saint Nicolas.

• 12h15 Chapitre de Saint Vincent et intronisations aux pressoirs UPR Champagne Le Mesnil

• 14h00 Banquet gastronomique de Saint-Vincent dans la salle des fêtes

• 20h45 Soirée dansante avec buffet campagnard

Confrérie de Saint Vincent du Mesnil sur Oger fondée en 1843 Confrérie des Chevaliers de l’arc Saint Sébastien fondée en 1508

Places limitées à 15 personnes. Réservations jusqu’au 15 janvier.

A partir de 18 ans .

