Expérience insolite : Escape Game et Jeux Croix Rouge Saint-Omer Saint-Omer

Expérience insolite : Escape Game et Jeux Samedi 20 septembre, 10h00 Croix Rouge Saint-Omer Pas-de-Calais

Pour toute demande d’informations, contactez la Croix-Rouge au 03 21 38 30 30 ou par mail : ul.stomer@croix-rouge.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Plongez dans notre escape game sur les accidents domestiques : une expérience ludique et éducative pour toute la famille. Les enfants pourront s’amuser grâce aux jeux mis à disposition et participer à un quizz sur les gestes qui sauvent – parce qu’on n’est jamais trop jeune pour apprendre à protéger les autres !

Croix Rouge Saint-Omer 32 rue Allent Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

