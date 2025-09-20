Expérience jeu : Archéojeux Maison de l’Archéologie de Thérouanne Thérouanne

Expérience jeu : Archéojeux 20 et 21 septembre Maison de l’Archéologie de Thérouanne Pas-de-Calais

Accès libre. Renseignements : maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Maison de l’Archéologie se transforme en un fantastique terrain de jeux pour les enfants et les familles. Venez découvrir le métier d’archéologue et les collections de la Maison de l’Archéologie en vous amusant : tapis d’éveil, jeux de société et d’adresse, quizz, puzzles, jeux de réflexion, expériences sensorielles, dessins, collages, coloriages… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges

Maison de l’Archéologie de Thérouanne 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

