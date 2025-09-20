Expérience jeu : Clue’Domus, enquête à Thérouanne Maison de l’Archéologie de Thérouanne Thérouanne

Expérience jeu : Clue’Domus, enquête à Thérouanne 20 et 21 septembre Maison de l’Archéologie de Thérouanne Pas-de-Calais

A partir de 6 ans. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/. Réservation à partir du 18 août.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Thérouanne, premier siècle de notre ère. Le soleil se couche sur la villa d’un riche patricien… et un cri déchire la quiétude de la domus. Un corps vient d’être découvert dans l’atrium. Qui a pu commettre l’irréparable ? Un esclave révolté ? Un invité jaloux ? Un membre de la famille trahi ? Pièce après pièce, explorez la domus, interrogez les suspects, décryptez les indices et démêlez les intrigues de cette riche maisonnée. Saurez-vous percer le mystère avant les autres et identifier le coupable ?

Maison de l’Archéologie de Thérouanne 6 Place de la Morinie Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

