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Expérience : les foulées du patrimoine, Jardin et ruines de l’Abbaye Saint-Bertin, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Jardin et ruines de l'Abbaye Saint-Bertin · Saint-Omer

Expérience : les foulées du patrimoine, Jardin et ruines de l’Abbaye Saint-Bertin, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin et ruines de l'Abbaye Saint-Bertin
Adresse
1 Rue des Ruines Saint-Bertin, 62500 Saint-Omer, France
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais

Expérience : les foulées du patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30 Jardin et ruines de l’Abbaye Saint-Bertin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Défiez Saint-Omer sur un parcours de 5 km ! Au programme : théâtre, quiz et épreuves ludiques au coeur des monuments. En famille ou entre sportifs, vivez l’histoire en vous amusant.

Jardin et ruines de l’Abbaye Saint-Bertin 1 Rue des Ruines Saint-Bertin, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321980851 http://www.patrimoines-saint-omer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
Défiez Saint-Omer sur un parcours de 5 km ! Au programme : théâtre, quiz et épreuves ludiques au coeur des monuments. En famille ou entre sportifs, vivez l’histoire en vous amusant.

©IMGP7594 Benoit Mouren

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