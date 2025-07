Expérience matinale Picauville

Expérience matinale Picauville mercredi 16 juillet 2025.

Expérience matinale

Le clos des pieds nus Picauville Manche

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Ballade accompagnée au lever du jour suivie d’une dégustation d’infusions du jardin avec petites douceurs.

Le clos des pieds nus Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 05 28 53 62

English : Expérience matinale

Accompanied stroll at sunrise followed by a tasting of herbal teas from the garden, with sweet treats.

German :

Begleiteter Spaziergang bei Tagesanbruch mit anschließender Verkostung von Kräutertees aus dem Garten mit kleinen Leckereien.

Italiano :

Passeggiata accompagnata al sorgere del sole seguita da una degustazione di tisane del giardino, con dolci.

Espanol :

Paseo acompañado al amanecer seguido de una degustación de tisanas del jardín, con dulces.

