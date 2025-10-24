Expérience Millésimes Maison de Cognac et Pineau des Charentes Guillon-Painturaud Segonzac

Expérience Millésimes Maison de Cognac et Pineau des Charentes Guillon-Painturaud Segonzac vendredi 24 octobre 2025.

Expérience Millésimes 24 et 25 octobre Maison de Cognac et Pineau des Charentes Guillon-Painturaud Charente

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:15:00 – 2025-10-24T11:15:00

Fin : 2025-10-25T16:15:00 – 2025-10-25T17:15:00

Vivez une expérience sensorielle unique au cœur de notre paradis des millésimes. Derrière les portes de notre chai, un trésor vous attend : des barriques sous scellées renfermant des cognacs d’exception. Dans une atmosphère feutrée et confidentielle, laissez-vous guider par vos sens pour tenter de percer le mystère de chaque flacon.

Saurez-vous deviner le millésime ? Identifier le cépage ? Une dégustation insolite et ludique, entre jeu de piste aromatique et voyage dans le temps…

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Maison de Cognac et Pineau des Charentes Guillon-Painturaud 1 rue de l’ancien puits Biard, Segonzac Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.cognac-guillon-painturaud.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

Vivez une expérience sensorielle unique au cœur de notre paradis des millésimes. Derrière les portes de notre chai, un trésor vous attend : des barriques sous scellées renfermant des cognacs Dans une…