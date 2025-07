Expérience Mossig & Vignoble brunch à la ferme Crastatt

2 rue des mérovingiens Crastatt Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-08-03 14:00:00

Cindy et Lucie vous proposent de participer à un brunch à la ferme. Au programme une visite guidée de l’exposition maraîchère de Cindy avec découverte des serres et des animaux. La visite sera suivie d’un brunch tout compris, proposé par Lucie du Domaine des Prés, composé uniquement de produits locaux et de saison.

Horaire 10h

Durée 4h

Infos inscription obligatoire auprès du jardin d’Auré (-12ans consulter le jardin d’Auré)

Tarif 29€/personne (12€ -12ans) .

