Expérience musicale avec Davis Taïeb Centre Samazeuilh Nérac samedi 28 février 2026.
Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne
La Boîte à Idée vous donne rendez-vous pour une soirée musicale avec David Taïeb.
À travers un univers sensible et engagé, l’artiste propose un concert intimiste mêlant textes profonds et compositions originales. Il présente Pièces pour Basse, un projet solo à travers la basse électrique, une stomp box et un looper pour un langage électro-acoustique minimaliste
Un moment de partage à ne pas manquer à Nérac. .
cafelaboiteaidees@gmail.com
