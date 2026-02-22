Expérience musicale avec Davis Taïeb Centre Samazeuilh Nérac

Expérience musicale avec Davis Taïeb

Expérience musicale avec Davis Taïeb Centre Samazeuilh Nérac samedi 28 février 2026.

Expérience musicale avec Davis Taïeb

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

La Boîte à Idée vous donne rendez-vous pour une soirée musicale avec David Taïeb.
À travers un univers sensible et engagé, l’artiste propose un concert intimiste mêlant textes profonds et compositions originales. Il présente Pièces pour Basse, un projet solo à travers la basse électrique, une stomp box et un looper pour un langage électro-acoustique minimaliste
Un moment de partage à ne pas manquer à Nérac.   .

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   cafelaboiteaidees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience musicale avec Davis Taïeb

L’événement Expérience musicale avec Davis Taïeb Nérac a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de l’Albret