Expérience musicale avec Davis Taïeb Centre Samazeuilh Nérac

Expérience musicale avec Davis Taïeb

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Boîte à Idée vous donne rendez-vous pour une soirée musicale avec David Taïeb.

À travers un univers sensible et engagé, l’artiste propose un concert intimiste mêlant textes profonds et compositions originales. Il présente Pièces pour Basse, un projet solo à travers la basse électrique, une stomp box et un looper pour un langage électro-acoustique minimaliste

Un moment de partage à ne pas manquer à Nérac. .

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cafelaboiteaidees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience musicale avec Davis Taïeb

L’événement Expérience musicale avec Davis Taïeb Nérac a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de l’Albret