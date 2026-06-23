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Expérience nocturne Les Premiers Sapins

Expérience nocturne Les Premiers Sapins jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Roche de Hautepierre-le-Châtelet
Ville
25580 Les Premiers Sapins
Département
Doubs
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Premiers Sapins

Expérience nocturne

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-16

À la nuit tombée, la Roche de Hautepierre-le-Châtelet se transforme sous les étoiles rejoignez nous pour une expérience nocturne et inoubliable. Équipés d’une batbox, partez à la rencontre des chauves-souris et captez en direct leurs mystérieux ultrasons. Entre deux battements d’ailes, tendez l’oreille chouettes et autres créatures nocturnes pourraient bien se manifester dans l’obscurité !   .

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15  communication@portes-haut-doubs.fr

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English : Expérience nocturne

L’événement Expérience nocturne Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

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