Expérience nocturne Les Premiers Sapins
Expérience nocturne Les Premiers Sapins jeudi 16 juillet 2026.
Les Premiers Sapins
Expérience nocturne
Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
À la nuit tombée, la Roche de Hautepierre-le-Châtelet se transforme sous les étoiles rejoignez nous pour une expérience nocturne et inoubliable. Équipés d’une batbox, partez à la rencontre des chauves-souris et captez en direct leurs mystérieux ultrasons. Entre deux battements d’ailes, tendez l’oreille chouettes et autres créatures nocturnes pourraient bien se manifester dans l’obscurité ! .
Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : Expérience nocturne
L’événement Expérience nocturne Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS