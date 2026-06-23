Les Premiers Sapins

Expérience nocturne

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

À la nuit tombée, la Roche de Hautepierre-le-Châtelet se transforme sous les étoiles rejoignez nous pour une expérience nocturne et inoubliable. Équipés d’une batbox, partez à la rencontre des chauves-souris et captez en direct leurs mystérieux ultrasons. Entre deux battements d’ailes, tendez l’oreille chouettes et autres créatures nocturnes pourraient bien se manifester dans l’obscurité ! .

Roche de Hautepierre-le-Châtelet Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience nocturne

L’événement Expérience nocturne Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS