Expérience pique-nique avec déjeuner – Rue de l’alambic Saint-Fraigne, 6 juin 2025 07:00, Saint-Fraigne.

Charente

Expérience pique-nique avec déjeuner Rue de l’alambic Cognac Lecat Saint-Fraigne Charente

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Cette année, chez Pierre Lecat, nous vous proposons une nouvelle expérience comprenant une visite de notre distillerie et un parcours dans nos vignes, suivi d’un pique-nique dans un endroit isolé et ombragé de nos vignobles.

.

Rue de l’alambic Cognac Lecat

Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine e.willetts@cognac-lecat.com

English :

This year, at Pierre Lecat, we’re offering a new experience including a visit to our distillery and a tour of our vineyards, followed by a picnic in a secluded, shady spot in our vineyards.

German :

Dieses Jahr bieten wir Ihnen bei Pierre Lecat ein neues Erlebnis an, das eine Besichtigung unserer Brennerei und einen Rundgang durch unsere Weinberge umfasst, gefolgt von einem Picknick an einem abgelegenen und schattigen Ort in unseren Weinbergen.

Italiano :

Quest’anno, a Pierre Lecat, offriamo una nuova esperienza che comprende una visita alla nostra distilleria e un tour dei nostri vigneti, seguito da un picnic in un luogo appartato e ombreggiato dei nostri vigneti.

Espanol :

Este año, en Pierre Lecat, proponemos una nueva experiencia que incluye una visita a nuestra destilería y un recorrido por nuestros viñedos, seguido de un picnic en un lugar apartado y a la sombra de nuestros viñedos.

L’événement Expérience pique-nique avec déjeuner Saint-Fraigne a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente