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AGENDA · Montagny-lès-Beaune

Expérience Prestige Édition spéciale Vente des Vins des Hospices de Beaune VEUVE AMBAL Montagny-lès-Beaune

samedi 14 novembre 2026 · VEUVE AMBAL · Montagny-lès-Beaune

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
VEUVE AMBAL
Adresse
Rue du Pré Neuf
Ville
21200 Montagny-lès-Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
18 18 18 Tarif réduit Tarif spécial

Montagny-lès-Beaune

Expérience Prestige Édition spéciale Vente des Vins des Hospices de Beaune

VEUVE AMBAL Rue du Pré Neuf Montagny-lès-Beaune Côte-d’Or

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Une immersion au cœur du savoir-faire bourguignon !

Découvrez les secrets de l’élaboration des Crémants de Bourgogne lors d’une visite audioguidée immersive de notre site de production.

Au fil du parcours, explorez nos caves de vieillissement, les ateliers de production, ainsi que les robots et automates au service de la méthode traditionnelle. Véritables témoins de l’évolution de notre métier, ces équipements illustrent l’alliance entre un savoir-faire ancestral et les technologies les plus innovantes.

Des projections sur écrans géants ponctuent également le parcours et vous plongent au cœur de l’histoire et de l’univers de la Maison.
Une visite vivante et accessible à tous, où tradition, innovation et patrimoine se conjuguent pour révéler les coulisses de l’élaboration des Crémants de Bourgogne.

À l’issue de la visite, prolongez la découverte avec une dégustation commentée de 3 Crémants de Bourgogne et de 3 Grands Vins de Bourgogne d’exception un Premier Cru blanc, un Premier Cru rouge et une cuvée des Hospices de Beaune, soigneusement sélectionnés à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune.   .

VEUVE AMBAL Rue du Pré Neuf Montagny-lès-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Expérience Prestige Édition spéciale Vente des Vins des Hospices de Beaune

L’événement Expérience Prestige Édition spéciale Vente des Vins des Hospices de Beaune Montagny-lès-Beaune a été mis à jour le 2026-08-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)