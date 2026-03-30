Expérience Réserve Laval
Expérience Réserve Laval mercredi 1 avril 2026.
Expérience Réserve
Place du 11 Novembre Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Venez rencontrer des hommes et des femmes de la Garde Nationale et découvrir la réserve police, gendarmerie et armées
L’activité consiste en un rallye pédestre dans le centre ville de Laval, en équipe avec des réservistes mayennais de la Garde Nationale. Un moment privilégié pour découvrir Laval tout en échangeant avec des femmes et des hommes engagés. Gratuit .
Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 85 08 33 43 maryline.leloup@intradef.gouv.fr
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English :
Come and meet the men and women of the National Guard and find out more about the police, gendarmerie and army reserves
L’événement Expérience Réserve Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME
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