Expérience scandinave; sauna & doouche froide !

norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-29

Rdv sur la terrasse de norzh avec maillot et serviette.

Séance de 30 minutes. 4 places par séances.

Pour agrémenter ce moment de détente nous tenons une buvette de noël sur l’espace terrasse et dans la serre éclairée par la guirlande et avec une ambiance musicale.

Transat, tables de pique nique, molky, palet.

L’occasion de déguster un café, thé, jus, cidre chaud ou les toutes dernières bières de la brasserie distribihl, avec votre séance de sauna ou de faire une pause dan svotre balade à lilia pour admirer l’exposition en plain air des photos sous marine de franck daouben. .

norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 74 05 51 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Expérience scandinave; sauna & doouche froide ! Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-18 par OT PAYS DES ABERS