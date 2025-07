Expérience semi-nocturne Picauville

Expérience semi-nocturne Picauville vendredi 1 août 2025.

Expérience semi-nocturne

Le clos des pieds nus Picauville Manche

Début : 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-01 23:30:00

2025-08-01

Ballade accompagnée à la tombée de la nuit suivie d’une pause musicale autour du braséro en savourant une infusion du jardin avec petites douceurs.

Le clos des pieds nus Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 05 28 53 62

English : Expérience semi-nocturne

Accompanied stroll at dusk, followed by a musical break around the brazier while enjoying a garden infusion and sweets.

German :

Begleiteter Spaziergang bei Einbruch der Dunkelheit, gefolgt von einer musikalischen Pause am Braséro, bei der Sie einen Kräutertee aus dem Garten mit kleinen Leckereien genießen können.

Italiano :

Passeggiata accompagnata all’imbrunire, seguita da una pausa musicale intorno al braciere, gustando una birra da giardino e un dolce.

Espanol :

Paseo acompañado al atardecer seguido de una pausa musical alrededor del brasero mientras se disfruta de una infusión de jardín y un dulce.

