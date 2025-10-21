Expérience sensorielle de réalité virtuelle et atelier plastique autour des étiquettes de camembert Angoulême

Expérience sensorielle de réalité virtuelle et atelier plastique autour des étiquettes de camembert Angoulême mardi 21 octobre 2025.

Expérience sensorielle de réalité virtuelle et atelier plastique autour des étiquettes de camembert

134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-10-21

fin : 2025-12-23

2025-10-21 2025-12-23

Le Musée du Papier et l’Artothèque te propose de vivre une expérience étonnante en parcourant virtuellement un monde d’étiquettes de camembert avant de revenir dans la réalité et de créer ta propre étiquette de fromage.

134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

The Musée du Papier and l’Artothèque invite you to take part in an amazing experience as you virtually explore a world of Camembert labels, before returning to reality to create your very own cheese label.

German :

Das Papiermuseum und die Artothek laden dich zu einer erstaunlichen Erfahrung ein, indem du virtuell durch eine Welt von Camembert-Etiketten gehst, bevor du in die Realität zurückkehrst und dein eigenes Käseetikett gestaltest.

Italiano :

Il Musée du Papier e l’Artothèque vi invitano a vivere un’esperienza straordinaria esplorando virtualmente un mondo di etichette di Camembert prima di tornare alla realtà per creare la vostra etichetta di formaggio.

Espanol :

El Musée du Papier y l’Artothèque le invitan a disfrutar de una experiencia asombrosa mientras explora virtualmente un mundo de etiquetas de Camembert antes de volver a la realidad para crear su propia etiqueta de queso.

