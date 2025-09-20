Expérience sonore Ex-Machina Musée d’art et d’industrie Saint-Étienne

PRESENTATION OEUVRE : EX MACHINA

Le musicien et compositeur Claudio Bettinelli vous invite à vivre une expérience sonore aux milieu des métiers à tisser.

Vous plongerez dans un monde virtuel retransmit sur écran où le musicien manipulera sons et objets en direct. Un performance de création d’une œuvre unique reprenant les rythmes des machines.

Au moyen de sons pré-enregistrés et produits en direct, vous assisterez à un dialogue entre son et visuel pour mettre en avant la machine, les métiers à tisser.

Claudio Bettinelli :

Formé au CNSMD de Lyon sous la direction de Jean Geoffroy, Claudio Bettinelli obtient son diplôme avec mention très bien à l’unanimité. Son approche singulière est saluée par le jury, qui lui décerne une mention spéciale pour l’originalité de son programme. Cette même année, il est également distingué au Concours International de Percussions de Genève, recevant le Prix Spécial pour l’Originalité des Instruments.

Musicien polyvalent, il explore des domaines variés : musique contemporaine, classique, théâtre musical, improvisation et musique assistée par ordinateur. Son approche artistique singulière l’amène à collaborer avec des institutions prestigieuses telles que Tempo Reale (centre fondé par Luciano Berio), l’Orchestre National de Lyon, l’Opéra national de Lyon et Musicatreize. Il participe également pendant trois ans au Festival UBS de Verbier en Suisse. Percussionniste soliste de l’Ensemble Orchestral Contemporain, il y interprète et crée des œuvres de compositeurs contemporains sous la direction de Bruno Mantovani. Il est également membre de C Barré (dir. Sébastien Boin) et de l’ensemble Mezwej (dir. Zad Moultaka), tout en assurant la co-direction artistique d’Odyssée Ensemble & Cie.

Ses recherches pédagogiques l’amènent à concevoir des outils innovants, intégrant les nouvelles technologies afin de rendre la musique contemporaine plus engageante et immersive pour un large public. Il conçoit des interactions en temps réel entre geste, son et lumière, en s’appuyant sur des dispositifs technologiques constitués de capteurs et objets détournés.

Lila Marechal :

Lila Maréchal, née d’une mère tisserande et artiste textile et d’un écrivain, commencé des études de musique au Lycée à Jean Monnet Montpellier ainsi qu’à l’Opéra Junior de cette ville de 2018 à 2021, années à la fin desquelles elle a passé un Bac spécialité musique.

De 2021 à 2024, elle a étudié à l’Université Toulouse Jean Jaurès pour obtenir une Licence de musicologie parcours musique classique. Dans le même temps, elle s’est investie dans le Choeur Étudiants de Toulouse ( ChoET’), autant dans le chant qu’elle y a pratiqué qu’en y exerçant des responsabilités d’administration en son sein.

En 2024, elle a entamé et poursuivi d’autres études pour obtenir en 2026 un Master Administration et Gestion de la musique à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Projet porté par l’Association Les AGitateurs de Musique (AGM).

En Partenariat avec le l’Ensemble Orchestral Contemporain.

Soutenu par Tisseuse de Liens 34 et Action Scène Contemporaine.

Musée d'art et d'industrie 2 Place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, France

