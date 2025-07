Expérience Vin & Fleuve Cognac

11 Quai des Flamands Cognac

Vendredi 2025-07-18 17:45:00

2025-07-25 20:00:00

2025-07-18 2025-08-08

L’alliance de la nature du fleuve avec celle des vins IGP Charentais à Cognac.

Embarquez sur la gabare La Demoiselle et laissez-vous guider au cœur du terroir charentais.

11 Quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Combining the nature of the river with that of IGP Charentais wines in Cognac.

Come aboard the gabare La Demoiselle and let us guide you to the heart of the Charentais terroir.

German :

Die Verbindung der Natur des Flusses mit der Natur der IGP-Weine der Charente in Cognac.

Gehen Sie an Bord der Gabare La Demoiselle und lassen Sie sich durch das Herz des Terroirs der Charente führen.

Italiano :

Unite la natura del fiume a quella dei vini IGP Charentais a Cognac.

Salite a bordo della chiatta La Demoiselle e lasciatevi guidare nel cuore del terroir della Charente.

Espanol :

Combine la naturaleza del río con la de los vinos IGP Charentais de Cognac.

Suba a bordo de la gabarra La Demoiselle y déjese guiar al corazón del terruño charentais.

