Expériences Granville 10 juillet 2025 14:00

Manche

Expériences Atelier Chez Tatie Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 15:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Viens jouer au scientifique en réalisant des expériences.

Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans, qu’aux ados.

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Expériences

Come and play at being a scientist by carrying out experiments.

Suitable for children aged 3 and over, as well as teenagers.

German :

Komm und spiele Wissenschaftler, indem du Experimente durchführst.

Geeignet für die Jüngsten ab 3 Jahren und für Teenager.

Italiano :

Venite a giocare a fare gli scienziati facendo esperimenti.

Adatto ai bambini dai 3 anni in su e agli adolescenti.

Espanol :

Ven a jugar a los científicos realizando experimentos.

Apto para niños a partir de 3 años y adolescentes.

