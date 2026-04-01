Expériences Atelier Chez Tatie Granville

Expériences

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 16:30:00

fin : 2026-04-13 17:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Viens jouer au scientifique en réalisant des expériences. Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 4 ans, qu’aux ados.

Réservation via le site internet de l’atelier

www.cheztatiegranville.com .

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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L’événement Expériences Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer