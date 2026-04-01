Expériences Atelier Chez Tatie Granville
Expériences Atelier Chez Tatie Granville lundi 13 avril 2026.
Expériences
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 16:30:00
fin : 2026-04-13 17:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Viens jouer au scientifique en réalisant des expériences. Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 4 ans, qu’aux ados.
Réservation via le site internet de l’atelier
www.cheztatiegranville.com .
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Expériences
L’événement Expériences Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer