Plongez dans une expérience sensorielle inédite !

Découvrez Water Music, nouvel album de Body & Soul Consort, en étant immergé… dans

un bassin chauffé de balnéothérapie (séance d’1h).

Un

moment de musique enveloppant, tout en douceur, pour se faire du bien en

musique…

Body & Soul Consort, c’est la rencontre audacieuse entre la musique ancienne et les sonorités d’aujourd’hui, avec une affinité particulière pour le jazz. Crée par la chanteuse Ellen Giacone avec le désir de faire dialoguer les styles à travers les siècles, ce quintette européen insuffle une modernité vibrante à un patrimoine musical revisité avec passion. À la croisée des époques et des cultures, leur instrumentarium atypique mêle viole de gambe, archiluth et clarinettes à la batterie et à la voix, tissant des passerelles inattendues entre baroque et musiques actuelles.

Water Music est le deuxième album du quintette Body & Soul Consort : sortie le 28 novembre 2025 sur toutes les plateformes (℗ Le Concert Latin/Les Belles Ecouteuses).

Le samedi 13 décembre 2025

de 09h30 à 13h30

payant

25 euros.

Public jeunes et adultes.

Cabinet REEDUCA Balnéothérapie 11, cité Voltaire 75011 Paris

https://www.bodyandsoulconsort.com/concerts/ assoleconcertlatin@gmail.com https://www.facebook.com/bodyandsoulconsort https://www.facebook.com/bodyandsoulconsort