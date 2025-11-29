Plongez dans une expérience sensorielle unique !

Une séance de yoga vinyasa tous niveaux guidée par Fériel Chérif (www.jatifloweryoga.com), suivie d’une écoute exclusive de Water Music, nouvel album du quintette Body & Soul Consort.

Respirez, bougez, vibrez — laissez le corps s’ouvrir à la musique et la musique s’ancrer dans le corps !

Body & Soul Consort, c’est la rencontre audacieuse entre la musique ancienne et les sonorités d’aujourd’hui, avec une affinité particulière pour le jazz. Crée par la chanteuse Ellen Giacone avec le désir de faire dialoguer les styles à travers les siècles, ce quintette européen insuffle une modernité vibrante à un patrimoine musical revisité avec passion. À la croisée des époques et des cultures, leur instrumentarium atypique mêle viole de gambe, archiluth et clarinettes à la batterie et à la voix, tissant des passerelles inattendues entre baroque et musiques actuelles.

Water Music est le deuxième album du quintette Body & Soul Consort : sortie le 28 novembre 2025 sur toutes les plateformes (℗ Le Concert Latin/Les Belles Ecouteuses).

Le samedi 29 novembre 2025

de 17h15 à 19h15

payant

25 euros.

Public jeunes et adultes.

Studio du Legato 145, rue deBelleville 75019 Paris

https://www.bodyandsoulconsort.com/concerts/ assoleconcertlatin@gmail.com https://www.facebook.com/bodyandsoulconsort https://www.facebook.com/bodyandsoulconsort