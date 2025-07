Expériences Mossig & Vignoble bain de forêt Wangenbourg-Engenthal

Expériences Mossig & Vignoble bain de forêt Wangenbourg-Engenthal mardi 8 juillet 2025.

Expériences Mossig & Vignoble bain de forêt

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08 16:00:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-08-05

Laissez-vous guider par Manuela pour un bain de forêt dans le massif forestier de Wangenbourg. Profitez d’une balade lente et sensorielle pour se ressourcer, éveiller ses sens et se reconnecter à la nature. Une expérience apaisante et accessible à tous, idéale pour faire une pause loin du quotidien.

Dates 8/07 14h et 05/08 10h

Durée 2h

Limites 4 à 12 personnes

Tarif 30€/personne, 15€ -14ans .

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expériences Mossig & Vignoble bain de forêt Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble