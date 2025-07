Expériences Mossig & Vignoble Ça bouge sur la colline Marlenheim

rue de la Chapelle Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-06 19:30:00

fin : 2025-08-22 21:30:00

Date(s) :

2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-08-10 2025-08-22

Programme estival « Ça bouge sur la colline » Marlenheim 2025.

Une expérience sport et bien-être, au cœur du Vignoble.

Départ du Bistrot Champêtre. 18€ la séance avec une boisson et 1 collation.

Arrivée au Bistrot Champêtre profitez d’un moment de convivialité autour d’une boisson et d’une collation. Si vous souhaitez manger sur place, veuillez faire une réservation au 07 55 63 67 83.

Dimanche 1er juin de 9h30-10h30 Bootcamp dans les vignes Cardio, renfo, mobilité…. dépasse toi dans un cadre naturel face aux Vosges et à la Cathédrale.

Vendredi 13 juin de 19h30 à 21h30 Marche nordique au coucher du soleil. Tonifie 90€ de ton corps grâce à la marche avec bâtons (6km).

Dimanche 6 juillet de 9h30 à 10h30 Hyrox champêtre un défi physique inspiré du Hyrox…. version nature.

Dimanche 13 juillet de 9h30 à 10h30 Parcours de santé revisité Alterne les exercices renfo/cardio (marche/courses courtes) sur un parcours ludique en pleine nature.

Dimanche 20 juillet de 9h30 à 10h30 Bootcamp en duo. Challenge en équipe un entrainement fun, dynamique, à partager avec ton/ta binôme préféré(e).

Dimanche 10 août de 9h30 à 11h Chasse au trésor sportive 5km de course et défi sportifs ludiques en collectif.

Vendredi 22 août de 19h30 à 21h30 Marche nordique étoilée. Une parenthèse apaisante en pleine nature. Marchez et savourez le calme et la douceur de la nuit ! (6km).

Réservez vos places en ligne ! https://www.billetweb.fr/a-bouge-sur-le-colline

Remboursement intégral en cas d’annulation.

Pour plus d’informations sur les activités :

Xavier RUH Coach sportif au 06 48 27 57 15 xavier.ruh67@gmail.com

Morgane BRASSEL Educatrice sportive au 06 79 31 26 64 brassel.morgane@gmail.com .

rue de la Chapelle Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 31 26 64 morgane.brassel@gmail.com

