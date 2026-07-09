Informations pratiques

Cosswiller

Expériences Mossig & Vignoble Cheval et Bistrot Champêtre

17 rue Principale Cosswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-17 2026-08-06 2026-08-07

Êtes-vous prêt à vivre une soirée que vous n’oublierez pas ?

Au départ de la Brasserie La Mercière à Cosswiller, vous montez à cheval pour une échappée rare, guidée par Franck Julich de l’Écurie du Pacolet. Dès les premiers pas, la lumière dorée du soir enveloppe les paysages et annonce une expérience hors du commun.

Vous traversez les sentiers du vignoble de Westhoffen, les collines paisibles et les chemins forestiers, jusqu’au charme intemporel du village médiéval de Wangen. Plus loin, les vignes du Marlenberg s’étendent sous vos yeux, baignées dans les dernières lueurs du jour.

Puis vient le moment suspendu…

Une escale hors du temps au Bistrot Champêtre à Marlenheim où vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de profiter d’un moment gourmand. (repas non compris dans le prix)

Et lorsque la nuit s’installe, le voyage continue autrement…

Vous repartez à cheval, dans le silence apaisant des chemins, guidé par les étoiles. Le retour de nuit transforme cette balade en véritable aventure sensorielle, intime et inoubliable.

Une expérience rare, entre vignoble, patrimoine et nature, pensée pour

¿ vivre l’Alsace autrement

¿ partager un moment unique en famille ou entre amis

¿ se reconnecter à l’essentiel

¿ s’offrir une soirée vraiment hors du temps

Tarif unique 85€ (hors consommations au Bistrot Champêtre .

17 rue Principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Expériences Mossig & Vignoble Cheval et Bistrot Champêtre Cosswiller a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble