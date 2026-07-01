Expériences Mossig & Vignoble observation des étoiles au télescope Dangolsheim

Informations pratiques

Dangolsheim

Expériences Mossig & Vignoble observation des étoiles au télescope

Rue des Marguerites Dangolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-22 2026-08-26 2026-09-05

Quand la nuit tombe, le ciel d’Alsace révèle un spectacle fascinant…

Offrez-vous une soirée d’évasion et de découverte dans le village viticole Dangolsheim, loin de la pollution lumineuse, à travers une expérience d’observation astronomique accessible à tous, entre émerveillement, science et contemplation.

Au programme de cette immersion céleste

– Découverte du matériel d’observation

Pendant 30 minutes, apprenez à utiliser les instruments et à comprendre les bases de l’observation du ciel nocturne.

– Premier repérage du ciel et des constellations

Identifiez les principales étoiles et constellations visibles et laissez-vous guider à travers les récits et secrets du ciel.

Observation des étoiles et exploration de l’univers

Découvrez l’évolution des étoiles, observez la Lune si elle est visible, ainsi que des merveilles célestes comme la célèbre Nébuleuse de la Lyre et différents amas d’étoiles.

– Sensibilisation à la pollution lumineuse

Comprenez les enjeux de la préservation du ciel nocturne et l’impact de la lumière artificielle sur notre environnement.

Cette expérience est pensée comme un véritable moment de partage et de découverte, idéal pour les curieux, les passionnés ou les familles en quête d’une activité originale sous les étoiles.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, les observations ne pourront pas être maintenues et l’activité sera annulée.

La confirmation de la séance sera communiquée 24h à 48h avant la date prévue, selon l’évolution des prévisions météo.

Âge minimum 7 ans

Sortie confirmée à partir de 5 participants. Si ce seuil n’est pas atteint, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler l’activité et de procéder au remboursement intégral des inscriptions.

Tarif 1 personne (16 +)

27.00€

Tarif 1 adulte + 1 enfant (7 à 16 ans)

37.00€ 0 .

Rue des Marguerites Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Expériences Mossig & Vignoble observation des étoiles au télescope Dangolsheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble