Expériences Mossig & Vignoble Rendez-vous d’Olivier Traenheim

Cet été, Olivier vous accueille dans la salle panoramique de la Cave du Roi Dagobert pour une dégustation commentée de 5 vins, accompagnée de fromages et charcuterie. Une jolie manière de découvrir les vins d’Alsace et de démarrer votre week-end, à l’heure de l’apéritif ! Au programme dégustation de vins, fromages et charcuterie.

Info Réservation obligatoire. Paiement sur place le Jour J. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Interdit -18ans

Idéal pour découvrir les vins d’alsace !

Lieu Cave du Roi Dagobert à Traenheim

Dates 2025 :

Vendredi 4 juillet à 11h

Vendredi 25 juillet à 11h

Vendredi 1 août à 11h

Vendredi 8 août à 11h

Vendredi 22 août à 11h

Vendredi 29 août à 11h

Durée 1h

Nb de personnes 40 max

Tarif 12€ par personne

Durée 2h

Sur réservation obligatoire au 03 88 50 69 00 .

1 Route de Scharrachbergheim Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com

