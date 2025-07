Expériences Mossig & Vignoble sièste forestière Wangenbourg-Engenthal

Expériences Mossig & Vignoble sièste forestière

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-07-27 16:00:00

2025-07-27

Découvrez la sieste forestière, une expérience multisensorielle qui vous invite à ralentir, à détendre votre corps et votre

esprit, et à vous reconnecter pleinement à l’instant présent. Accompagné par Manuela, vivez un moment unique et ressourçant

au cœur d’un cadre naturel apaisant pour retrouver énergie et sérénité.

Date 27 juillet

Horaire 14h

Durée 2h

Info chaussure adaptée

Limite 4 à 12 personnes

Tarif 30€/personne, 15€ 14ans

Départ office de tourisme de Wangenbourg .

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

