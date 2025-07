Expériences Mossig & Vignoble sophro’balade ludique en famille Wangenbourg-Engenthal

Wangenbourg-Engenthal

Et si vous viviez un moment complice avec votre enfant, au coeur de la nature ? Lors de cette sophrobalade ludique, laissez-vous guider lors d’une parenthèse sensorielle mêlant détente et découverte. Ensemble, respirez, explorez et partagez une expérience inoubliable en pleine forêt, qui resserre les liens tout en éveillant les sens.

Dates 9 et 23 juillet et 6 et 20 août

Horaire 15h-16h30

Âge 4 à 12 ans

Limite 6 à 12 personnes

Tarif 22€ parent + enfant, 12€ personne .

32a Rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

