Expérimentation de lecture collective : atelier d’arpentage sur le thème de la censure et de la liberté d’expression, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest

Expérimentation de lecture collective : atelier d’arpentage sur le thème de la censure et de la liberté d’expression Mercredi 1 avril, 17h00 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T17:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T17:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00

L’arpentage est une méthode de lecture pratiquée au départ dans des cercles militants populaires. Il s’agit d’une technique qui permet de prendre rapidement connaissance d’un texte de façon collective en vue de son appropriation critique. Le livre choisi est littéralement découpé. Chaque participant s’approprie une partie pour la transmettre au groupe. Au final, une synthèse argumentée est produite. C’est l’occasion d’avoir une lecture dynamique sur une réflexion argumentée sur la censure : est-ce qu’on ne peut plus rien dire aujourd’hui ? Est-ce que la censure et l’autocensure ruinent la liberté d’expression ?

Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

Lecture partagée et confrontée d’un essai du sociologue Arnaud Esquerre sur la liberté d’expression et la démocratie