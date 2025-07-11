Expérimenter la photo argentique à la chambre laboratoire Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Expérimenter la photo argentique à la chambre laboratoire

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-22 10:00:00

fin : 2025-08-29 11:30:00

Une chambre afghane est un type d’appareil laboratoire argentique, initialement utilisé par des photographes de rue pour la production de portraits. L’appareil, fabriqué artisanalement, est à la fois chambre de prise de vue et laboratoire de développement. Venez expérimenter, tenter de réussir vos clichés et comprendre le savoir-faire de ces photographes. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

