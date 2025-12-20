Expérimentez la réalité virtuelle Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Plongez dans l’univers immersif de la réalité virtuelle ! Avec le Meta Quest 2, découvrez des mondes fascinants et des expériences interactives.
Dès 8 ans et adultes.
À partir du 6 janvier, réservez votre créneau de 10h à 12h30.
Ouvert à tout public. .
