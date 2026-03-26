Expertibus

Place des arènes Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Apportez vos objets sans rendez-vous et bénéficiez d’une estimation gratuite, confidentielle et sans engagement réalisée par un commissaire-priseur.

Objets acceptés bijoux, or, montres, pièces, tableaux, sculptures, porcelaines, objets d’Asie, livres, pendules, vin, design, et bien d’autres encore. .

Place des arènes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 61 23 58 78 contact@marclabarbe.com

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English : Expertibus

L’événement Expertibus Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Mont-de-Marsan