Expertise de cailloux Salle des fêtes Moux-en-Morvan
Expertise de cailloux Salle des fêtes Moux-en-Morvan samedi 28 février 2026.
Expertise de cailloux
Salle des fêtes Le bourg Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Expertise de cailloux à Moux en Morvan. De 9h à 12h à la salle des fêtes. Venez faire expertiser vos cailloux. .
Salle des fêtes Le bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 11 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expertise de cailloux
L’événement Expertise de cailloux Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs