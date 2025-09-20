Expertise gratuite d’objets (bijoux, montres) Crédit Municipal de Paris Paris

Expertise gratuite d’objets (bijoux, montres) Crédit Municipal de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Expertise gratuite d’objets (bijoux, montres) 20 et 21 septembre Crédit Municipal de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’expertise d’objets et d’oeuvres d’art est au coeur de l’activité du Crédit Municipal de Paris depuis plusieurs siècles.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez faire expertiser gratuitement vos objets (bijoux, montres) par les équipes des commissaires-priseurs de l’établissement qui en estimeront la valeur. Vous pourrez ainsi découvrir un métier passionnant en même temps que des informations précieuses sur les objets que vous possédez.

> Samedi et dimanche, de 12h à 19h.

> Gratuit

Pour en savoir plus sur la programmation :

https://www.creditmunicipal.fr/le-credit-municipal-de-paris-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patrimoine-les-20-et-21-septembre-2025/

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.creditmunicipal.fr [{« link »: « https://www.creditmunicipal.fr/le-credit-municipal-de-paris-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-du-patrimoine-les-20-et-21-septembre-2025/ »}] Etablissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux besoins de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot et situé en plein cœur du Marais depuis 1777, sa vocation première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé cette activité première tout en développant une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation et expertise d’objets d’art) et dans le domaine de la finance solidaire (microcrédit personnel, accompagnement des personnes surendettées, épargne solidaire). Il est aujourd’hui un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens. M1 Hôtel de Ville, M11 Rambuteau, Bus 29

L’expertise d’objets et d’oeuvres d’art est au coeur de l’activité du Crédit Municipal de Paris depuis plusieurs siècles.

Aurélia Blanc