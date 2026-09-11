Expertises avec un Commissaire Priseur Château des Baumes Istres
samedi 3 octobre 2026 · Château des Baumes · Istres
Informations pratiques
Istres
Expertises avec un Commissaire Priseur
Samedi 3 octobre 2026 de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Samedi 14 novembre 2026 de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Samedi 5 décembre 2026 de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Samedi 30 janvier 2027 de 9h à 13h et de 14h à 16h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-11-14 2026-12-05 2027-01-30
Expertises gratuites et sans rendez-vous, organisées par Arles Enchères et Maître Gouirand au Château des Baumes
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Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 84 70 contact@arles-encheres.com
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English :
Free appraisals with no appointment necessary, organized by Arles Enchères and Maître Gouirand at the Château des Baumes
L’événement Expertises avec un Commissaire Priseur Istres a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Istres
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