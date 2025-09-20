Explication autour du tombeau de Saint-Martial et exposition d’objets liturgiques Basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges

Explication autour du tombeau de Saint-Martial et exposition d’objets liturgiques 20 et 21 septembre Basilique Saint-Michel-des-Lions Haute-Vienne

Gratuit.

À la découverte de Saint Martial – Premier évêque de Limoges

La Grande Confrérie de Saint Martial vous invite à plonger dans l’histoire de Saint Martial, figure fondatrice et premier évêque de Limoges, dont la mémoire continue de marquer la ville et son patrimoine religieux.

Au programme :

Explications autour du tombeau de Saint Martial, lieu de recueillement et de mémoire,

Exposition d’objets liturgiques liés au culte du saint, à la tradition religieuse et à la confrérie elle-même.

Une rencontre entre foi, histoire et patrimoine sacré, portée par des passionnés soucieux de transmettre cet héritage spirituel et culturel.

grandeconfreriesaintmartial.com

Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 place Saint-Michel, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555322698 https://www.diocese-limoges.fr/grand-limoges/paroisses/saint-martial [{« link »: « mailto:grandeconfreriesaintmartial@gmail.com »}]

