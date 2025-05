EXPLICATION DES OFFRANDES DE MANDALAS – Montpellier, 7 juin 2025 07:00, Montpellier.

L’offrande de mandalas est une méthode traditionnelle du bouddhisme pour développer un esprit de générosité et créer les causes d’une paix intérieure durable. En apprenant à offrir symboliquement un univers entier, nous entraînons notre esprit à se détacher des attachements ordinaires et à cultiver la richesse intérieure.

Lors de cet atelier, vous découvrirez le sens profond de cette belle pratique, comment la faire avec clarté et compréhension, et comment l’intégrer dans votre vie quotidienne — que vous soyez débutant ou déjà familier de la méditation.

Inscription en ligne

L’inscription en ligne se fait pour l’ensemble de l’événement (par exemple samedi + dimanche).

Inscription sur place

Si vous souhaitez assister uniquement à une partie de l’événement (par exemple uniquement le samedi ou seulement une séance), il est possible de vous inscrire directement sur place, dans la limite des places disponibles.

Les séances sont complémentaires et forment un tout ; il ne s’agit pas d’une même séance répétée plusieurs fois, mais d’un enchaînement progressif d’enseignements et de méditations. .

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Mandala offering is a traditional Buddhist method for developing a spirit of generosity and creating the causes of lasting inner peace. By learning to symbolically offer an entire universe, we train our minds to detach themselves from ordinary attachments and cultivate inner richness.

Das Darbringen von Mandalas ist eine traditionelle Methode des Buddhismus, um einen Geist der Großzügigkeit zu entwickeln und die Ursachen für einen dauerhaften inneren Frieden zu schaffen. Indem wir lernen, symbolisch ein ganzes Universum zu opfern, trainieren wir unseren Geist, sich von gewöhnlichen Anhaftungen zu lösen und inneren Reichtum zu kultivieren.

L’offerta di mandala è un metodo tradizionale buddista per sviluppare uno spirito di generosità e creare le condizioni per una pace interiore duratura. Imparando a offrire simbolicamente un intero universo, alleniamo la nostra mente a distaccarsi dagli attaccamenti ordinari e a coltivare la ricchezza interiore.

La ofrenda de mandalas es un método budista tradicional para desarrollar un espíritu de generosidad y crear las condiciones de una paz interior duradera. Al aprender a ofrecer simbólicamente un universo entero, entrenamos nuestra mente para que se desprenda de los apegos ordinarios y cultive la riqueza interior.

