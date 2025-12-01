Explo fluo avec Petit Pas Petit Beuzeville

Explo fluo avec Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Un atelier sensoriel pour explorer avec des matériaux fluorescents et éveiller tous les sens. Peinture sur soi. Prévoir des vêtements adaptés.

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Explo fluo avec Petit Pas Petit

Sensory workshop to explore with fluorescent materials and awaken all the senses. Self-painting.

German :

Ein sensorischer Workshop, um mit fluoreszierenden Materialien zu forschen und alle Sinne zu wecken. Malen auf sich selbst.

Italiano :

Un laboratorio sensoriale per esplorare i materiali fluorescenti e risvegliare tutti i sensi. Autopittura.

Espanol :

Un taller sensorial para explorar con materiales fluorescentes y despertar todos los sentidos. Pinta sobre ti mismo.

