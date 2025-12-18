Exploiter la terre et les ressources dans les marches bretonnes à la fin du Moyen Âge Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Conférence histoire Par Brice Rabot, agrégé et docteur en histoire médiévale, chercheur au CRHIA (Nantes-Université). Les zones frontalières, appelées marches, sont des espaces d’intenses circulations, sur lesquelles les historiens ont pu très tôt se focaliser. Les soubresauts de la fin du Moyen Âge obligent les seigneurs à opérer un certain nombre de recompositions, que Brice Rabot propose d’expliquer. Durée : 1h30 En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr



