Explorateur de la Nature Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon
Explorateur de la Nature Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon mardi 21 octobre 2025.
Explorateur de la Nature
Parc de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 09:30:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Jeux buissonniers, petit bricolage, brindilles et cailloux…
.
Parc de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
English :
Games in the woods, arts and crafts, twigs and pebbles…
German :
Buschspiele, kleine Basteleien, Zweige und Steine…
Italiano :
Giochi all’aperto, arti e mestieri, ramoscelli e sassolini…
Espanol :
Juegos al aire libre, manualidades, ramitas y guijarros…
L’événement Explorateur de la Nature Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire