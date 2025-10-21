Explorateur de la Nature Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon

Parc de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Jeux buissonniers, petit bricolage, brindilles et cailloux…

Parc de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

Games in the woods, arts and crafts, twigs and pebbles…

German :

Buschspiele, kleine Basteleien, Zweige und Steine…

Italiano :

Giochi all’aperto, arti e mestieri, ramoscelli e sassolini…

Espanol :

Juegos al aire libre, manualidades, ramitas y guijarros…

L'événement Explorateur de la Nature Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-09-18