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Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy

Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Route de Pléneuf

Adresse : Au pied du Viaduc de Caroual

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Erquy

Explorateur de sol

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Expérience à 4 pattes pour s’approcher au plus près des mystères du sol. Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes   .

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Explorateur de sol Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps

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