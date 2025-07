Explorateur des sens, à la découverte de l’ancien domaine royal Rue Henri IV Nérac

Explorateur des sens, à la découverte de l’ancien domaine royal

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Parcours-jeux en extérieur, tout public

Envie de découvrir la nature et l’histoire du parc royal de la Garenne ? Dans ce parc existant depuis le Moyen Âge, grotte de Fleurette, fontaines et jardins se mêlent harmonieusement à la biodiversité, des Caloptéryx, magnifiques libellules aux reflets bleus métalliques, jusqu’aux chênes sénescents, source de vie pour de nombreuses espèces. Cette sortie est adaptée à tous, en famille, en amis ou en solitaire. Après-midi ludique, enrichissante et conviviale garantie !

Sur réservation .

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

