Explorateurs de la mer Carantec
Explorateurs de la mer Carantec vendredi 24 octobre 2025.
Explorateurs de la mer
Port Carantec Finistère
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
2025-10-24
Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des rochers pour y découvrir une population étonnante vivant au rythme des marées.
Rdv au port de Carantec (entrée route de Callot).
Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com
Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).
Dès 3 ans. .
Port Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
