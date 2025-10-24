Explorateurs de la mer Carantec

Port Carantec Finistère

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des rochers pour y découvrir une population étonnante vivant au rythme des marées.

Rdv au port de Carantec (entrée route de Callot).

Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).

Dès 3 ans. .

Port Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

