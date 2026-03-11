Explorateurs de la mer Carantec
Explorateurs de la mer Carantec mardi 21 avril 2026.
Explorateurs de la mer
Route de Callot Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des rochers pour y découvrir une population étonnante vivant au rythme des marées. Une sortie pêche à pied pour toute la famille.
Rdv au port de Carantec (entrée route de Callot).
Sur inscription.
Dès 3 ans. .
Route de Callot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Explorateurs de la mer
L’événement Explorateurs de la mer Carantec a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BAIE DE MORLAIX